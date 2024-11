PS Plus abonelerine aralık ayında sunulacak oyunlar

Haber Merkezi

Sony, PlayStation Plus abonelerinin aralık ayında indirebileceği üç yeni oyunu duyurdu. Bu üçlü arasında öne çıkan isim ise 2021 yılında Yılın Oyunu ödülünü kazanan It Takes Two.

Oyuncular, bu bölünmüş ekranlı kooperatif macera oyununda evli bir çiftin küçültülmüş hallerini kontrol ediyor.

IT TAKES TWO İLE EŞSİZ BİR DENEYİM

It Takes Two, 2021 yılında piyasaya sürüldüğünde büyük beğeni toplamış ve The Game Awards'da Yılın Oyunu ödülüne layık görülmüştü.

Oyun, iki oyunculu bir deneyim sunuyor ve her oyuncu, küçültülmüş evli bir çiftin yarısını kontrol ederek Honey, I Shrunk the Kids ve benzeri filmlerden esinlenen alanlarda maceraya atılıyor.

TEMTEM İLE CANAVAR AVCILIĞINA ÇIKIN

Temtem, PokEmon tarzı bir canavar yakalama ve eğitme RPG'si. Oyuncular, tanıdık sıra tabanlı savaşlar ve toplanacak birçok sevimli yaratık bulacaklar.

Temtem, Pokémon oyunlarından farklı olarak gerçek oyuncularla dolu açık bir dünya ve çevrimiçi özellikler sunuyor.

Oyuncular, diğer oyuncularla sohbet edebilir ve savaşlara katılabilir. Ayrıca tüm oyun, bir arkadaşla iş birliği içinde oynanabilir.

ALIENS: DARK DESCENT İLE XENOMORPH SALGININI DURDURUN

Aliens: Dark Descent, oyuncuların bir Xenomorph salgınını durdurmak için bir denizci birliğine komuta ettiği gerçek zamanlı bir strateji oyunu.

Alien evreninde geçen oyun, Weyland-Yutani Şirketi'nin ajanlarıyla dolu geniş ve açık seviyeler sunuyor. Oyun, atmosferi ve oynanışıyla dikkat çekiyor.

OYUNLAR NE ZAMAN ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Bu üç oyun, 3 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar PlayStation Plus aboneleri tarafından indirilebilir olacak.

Ayrıca, Hot Wheels Unleashed 2, Ghostwire: Tokyo ve Death Note Killer'ı içeren kasım ayının oyunlarını indirmek için son tarih 2 Aralık.