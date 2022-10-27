PS Plus abonelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar

PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Kasım 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony, kasım ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunları açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.

PS Plus kasım oyunları

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered (PS5, PS4)

Heavenly Bodies (PS5, PS4)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Açıklanan oyunlar 1 Kasım'da tüm PS Plus abonelerinin erişimine açılacak. Eğer oyunları 5 Aralık'a kadar hesabınıza eklerseniz oyunlar, PS Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece sizde kalacak.

Kasım ayı içerisinde üst abonelik planları için sunulacak oyunlar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

