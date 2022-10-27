Petrol
93.74
-0.05%
Euro
18.7144
-0.30%
Dolar
18.6096
0.01%
Altın
994.63
-0.08%
Borsa
3936
-1.02%
Bitcoin
385.776
-0.09%
BTXN Coin
10.55
-0.75%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    PS Plus abonelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar

    PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Kasım 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PS Plus abonelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar

    Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

    PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

    Sony, kasım ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunları açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.

    PS Plus kasım oyunları

    • Nioh 2 / Nioh 2 Remastered (PS5, PS4)
    • Heavenly Bodies (PS5, PS4)
    • LEGO Harry Potter Collection (PS4)

    ps plus

    Açıklanan oyunlar 1 Kasım'da tüm PS Plus abonelerinin erişimine açılacak. Eğer oyunları 5 Aralık'a kadar hesabınıza eklerseniz oyunlar, PS Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece sizde kalacak.

    Kasım ayı içerisinde üst abonelik planları için sunulacak oyunlar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu kimdir? Ünlü oyuncuya hırsızlık şoku!
    Medya

    Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu kimdir? Ünlü oyuncuya hırsızlık şoku!

    Görüş Bildir