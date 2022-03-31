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PS Plus abonelerine nisanda verilecek ücretsiz oyunlar
Sony'nin, PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Nisan 2022 oyunları belli oldu.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 15:24
- Güncelleme : 31.03.2022 - 16:02
Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.
Sony, nisan ayında PlayStation Plus abonelerine 3 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.
Nisan 2022 oyunları, 5 Nisan'da erişime açılacak. Oyunları kütüphanenize belirtilen tarihten önce eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabilirsiniz.
PS PLUS NİSAN 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI
- Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)
- Slay the Spire (PS4)
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)
PLAYSTATION PLUS FİYAT
Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 240 TL ödemesi gerekiyor.