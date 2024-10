PS Plus Ekim 2024 ücretsiz oyunları belli oldu

Haber Merkezi

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ya da yıllık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz yıllarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony'nin ekim ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlar; Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi için çıkış yapacak.

PS PLUS EKİM AYI OYUNLARI

İşte Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Dead Island 2 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4