PS Plus Ekim 2024 ücretsiz oyunları belli oldu

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ya da yıllık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.
PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz yıllarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.
Sony'nin ekim ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlar; Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi için çıkış yapacak.
PS PLUS EKİM AYI OYUNLARI
İşte Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
Dead Island 2 | PS4, PS5
Two Point Campus | PS4, PS5
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5
Gris | PS4, PS5
Return to Monkey Island | PS5
Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5
Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5
Overpass 2 | PS5
Tour de France 2023 | PS4, PS5
Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış