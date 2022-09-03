PS Plus servisine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar

PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay platforma 19 yeni oyun eklenecek.

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunları açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, bu ay platforma 19 yeni oyun eklenecek.

PS Plus eylül oyunları

Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 20 Eylül'de erişime açılacak.

PlayStation 5

Alex Kidd in Miracle World DX

Deathloop

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

PlayStation 4

Alex Kidd in Miracle World DX (Merge Games)

Assassin’s Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

PlayStation

Syphon Filter 2

PSP

Kingdom of Paradise

Toy Story 3

Ücretsiz oyunlar

PS Plus'ın en düşük aboneliğinin, yani klasik PS Plus'ın Eylül 2022 ücretsiz oyunları da açıklandı.

Oyunlar 6 Eylül'de erişime açılacak ve 4 Ekim'e kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus üyeliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.