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    PS Plus servisine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar

    PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay platforma 19 yeni oyun eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 11:00
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    PS Plus servisine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar

    Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

    PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

    Sony, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunları açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, bu ay platforma 19 yeni oyun eklenecek.

    PS Plus eylül oyunları

    Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 20 Eylül'de erişime açılacak.

    PS Plus servisine Eylül 2022 de eklenecek oyunlar #1

    PlayStation 5

    • Alex Kidd in Miracle World DX
    • Deathloop
    • Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

    PlayStation 4

    • Alex Kidd in Miracle World DX (Merge Games)
    • Assassin’s Creed Origins
    • Chicory: A Colorful Tale
    • Dragon Ball Xenoverse 2
    • Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5
    • Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
    • Rayman Legends
    • Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition
    • Spiritfarer: Farewell Edition
    • Watch Dogs 2

    PlayStation

    • Syphon Filter 2

    PSP

    • Kingdom of Paradise
    • Toy Story 3

    Ücretsiz oyunlar

    PS Plus'ın en düşük aboneliğinin, yani klasik PS Plus'ın Eylül 2022 ücretsiz oyunları da açıklandı.

    Oyunlar 6 Eylül'de erişime açılacak ve 4 Ekim'e kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus üyeliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.

    • Toem (PS5)
    • Granblue Fantasy: Versus (PS4)
    • Need for Speed Heat (PS4)

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