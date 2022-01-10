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    PUBG için hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza

    PUBG Mobile'ın geliştiricileri Krafton ile Tencent'in hilecilere açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:43
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    PUBG için hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza

    Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG, özellikle mobil oyunda yer alan hileciler nedeniyle zaman zaman yoğun eleştiri alıyor.

    PUBG'yi oynayan kişi sayısı oldukça fazla, ancak hileciler yüzünden zor durumda kalan birçok oyuncu, başka battle royale oyunlarına geçmeye başladı.

    Oyunun geliştiricileri, yıllardır hilecilerle baş etmenin bir yolunu arasa da maalesef bunu başaramadı.

    PUBG Mobile'ın geliştiricileri Krafton ile Tencent, daha önce oyun için hile geliştiren bir şirkete iki farklı dava açmıştı.

    10 MİLYON DOLAR CEZA ALDI

    Biri ABD'de, diğer ise Almanya'da görülen davalarda mahkeme, PUBG Mobile'ın geliştiricilerini haklı buldu ve hile üretimi yapan şirkete 10 milyon dolar ceza verdi.

    Öte yandan; oyundaki açıkların listesi, bu açıklardan nasıl yararlanıldığı ve kimlerle iş birliği yaptıkları da yazılım geliştiren şirketten istendi.

    PUBG


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