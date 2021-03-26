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    PUBG Mobile, 1 milyar indirilme sayısını geride bıraktı

    PUBG'nin mobil versiyonu PUBG Mobile, toplamda 1 milyar kez akıllı telefon veya tabletlere indirildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 15:15
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    PUBG Mobile, 1 milyar indirilme sayısını geride bıraktı

    Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil sürümü PUBG Mobile, yeni bir kilometre taşını geride bıraktı.

    Akıllı telefonlarda oldukça popüler olan oyun, dünya çapında 1 milyar kez indirilmeyi geride bıraktı.

    PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, oyunculara teşekkür edilirken, yeni bir güncellemenin yolda olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak güncellemenin neleri içereceği şimdilik bilinmiyor.

    PUBG: NEW STATE OYUNU DA YOLDA

    Geliştirici ekip, yine mobil cihazlar için PUBG: New State isminde yeni bir oyun daha piyasaya sürecek.

    PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

    PUBG NEW STATE

    Şirket, PUBG: New State'in grafiklerinin telefonları oldukça zorlayacağını ve yepyeni bir mobil oyun deneyimi sunacağını söylüyor.

    PUBG: New State, hem iOS hem de Google Play Store üzerinden indirilebilecek. Üstelik şu anda Android kullanıcıları ön kayıt yaptırma şansına da sahip.

    Aşağıdaki linke tıklayarak oyunun Google Play Store ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

    pubg: new state

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