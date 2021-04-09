PUBG Mobile güncellendi: Yeni Karakin haritası oyuna eklendi

PUBG Mobile, yeni sürüm 1.3 güncellemesi ile oyunculara yeni patlayıcı silahlar ve ekipmanlar sunan Karakin haritasına kavuştu.

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil sürümü PUBG Mobile, geçtiğimiz haftalarda 1 milyar indirilme sayısına ulaşarak rekor kırmıştı.

PUBG Mobile, tamamen yeni oynayış dinamiklerini ve kayalıklarla dolu kıyılarda büyük aksiyon getiren silahları tanıtan en son içerik güncellemesini yayınlandı.

KARAKIN HARİTASI GELDİ

Oyunun 1.3 güncellemesi ile birlikte, PC oyuncularının çok yakından tanıdığı Karakin haritası da mobil sürüme eklendi.

Yeni sürümle ilgili yapılan açıklamada, “Bu kompakt, gerilim dolu harita aynı zamanda yeni yıkıcı Panzerfaust roketatarını ve Yapışkan Bombaları da içeriyor. Cephanelik, yeni Yıkım Modu ve İnce Duvar Mermi Delme mekaniği ile tamamlanıyor ve oyuncuların haritanın tüm alanlarını yok etmesine izin vererek heyecan verici yeni bir stratejik oyun seviyesi sunuyor.” ifadeleri kullanıldı.





KARAKIN HARİTASI NELER SUNUYOR

Miramar'ın gerilimini Sanhok'un yüksek temposuyla birleştiren Karakin, oyunculara sürekli yeni zorluklar getiren, 64 oyuncu için kompakt ve heyecan verici bir harita.

Savaşmak için çeşitli alanlar ve keşfedilecek çok sayıda gizli bölge sunulan oyuncular, dağlarda uzun menzilli tüfek savaşları, şehirlerde stratejik savaşlar ve karanlık yeraltında gerilim dolu silahlı çatışmalar yaşayacak.

Yeni Demolition Zone, oyuna yeni bir heyecan da getiriyor. Haritada mor bir bölge ile temsil edilen yeni tamirci, tüm binaları gerçek zamanlı olarak yıkabiliyor ve oyuncuları açığa çıkarabiliyor. Uygulamada ilk kez, Karakin haritasında ince duvarlar mermilerle delinebiliyor. Bu yenilik iç mekândaki mücadele deneyimini büyük oranda artırıyor.

Yeni Panzerfaust ve Yapışkan Bomba silahları, oyunun yeni mekanikleriyle tam olarak uyumlanacak şekilde tasarlandı.

PUBG Mobile oyuncuları, oyunu mağazadan güncelleyerek yeni özelliklere erişebiliyor.