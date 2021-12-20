PUBG: NEW STATE ilk büyük güncellemesini aldı: İşte gelen yenilikler

PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, ilk haftasında 2.6 milyon dolar gelir elde etmişti. Geliştirici şirket, oyuna ilk büyük güncellemeyi getirdi. İşte yenilikler....

Kısa süre içinde 40 milyondan fazla ön kayıt toplamayı başaran yeni PUBG oyunu PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Oyun daha ilk haftasını bitirmeden 20 milyon indirmeyi geride bıraktı ve Amerika, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi ülkeler dahil toplam 165 ülkenin Google Play ve App Store'unda en popüler oyun konumuna geldi.

PUBG: NEW STATE İLK BÜYÜK GÜNCELLEME YAYINLANDI

KRAFTON, PUBG: NEW STATE'in piyasaya çıkışı sonrası ilk büyük güncellemesini duyurdu.

Güncellemeyl birlikte; oyuna yeni araçlar, yeni bir silah, silah kişiselleştirme seçenekleri ve daha fazlası eklendi.

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

GÜNCELLEME İLE GELEN YENİLİKLER

Yeni Araçlar

Oyundaki diğer araçlara kıyasla daha fazla dayanıklılık sunan altı kişilik minibüs Electron da dahil olmak üzere oyuna iki yeni ve farklı araç ekleniyor. İki kişilik bir spor araç olan Mesta da oyunda yer alıyor; güçlü bir hızlanma sunuyor ve yüksek hızlara çıkabiliyor. Electron Troi ve eğitim alanında, Mesta ise Troi, Erangel ve eğitim alanında bulunuyor.

Yeni Silah

Bu yeni güncelleme ile oyuncular, düşük geri tepmeli yeni bir saldırı tüfeği olan L85A3'ü elde edebiliyorlar. Atış hızı oyundaki diğerlerinden daha düşük olsa da L85A3, oyunun 5.56m cephane kullanan tüm saldırı tüfekleri arasında en yüksek hasarı sunarak, düşmanlarla orta-uzun mesafelerde mücadele etmek için harika bir seçim.

Yeni Silah Özelleştirmesi

M416, SLR ve L85A3 silahları için yeni özelleştirme seçenekleri eklendi. Oyuncular artık artan dikey geri tepme pahasına hasarı artırmak için M416'ya bir uzun namlu ekleme seçeneğine sahipler.

SLR, daha az hasar pahasına ateşleme doğruluğunu artırmak için 5.56 mm'lik bir Namlu ile donatılabilecek.

Oyuncular ayrıca yeni L85A3 saldırı tüfeğini dikey geri tepmeyi azaltacak ve ayrıca çömelmiş veya yüzüstüyken daha kontrollü geri tepme sunacak bir Dikey Ön Kabza Bipod ile donatabilecekler. Fakat Dikey Ön Kabza Bipod kullanıldığında L85A3'ün ADS hızı düşecektir.

Davranış Puanları Sistemi

Pozitif oyunu teşvik etmek için yeni bir Davranış Puanları Sistemi tanıtıldı. Örneğin takım öldürmeleri gibi olumsuz davranışlar rapor edilirse, oyuncular Davranış Puanlarını kaybederler. Başarı Puanları belirli bir eşiğin altına düşerse, Solo oyunda toplam başarı puanlarını zamanla yükseltene kadar Squad Mod oynayamaz.