Petrol
92.94
2.56%
Euro
18.154
-0.55%
Dolar
18.3139
-0.03%
Altın
983.93
0.40%
Borsa
3239
0.00%
Bitcoin
350.095
-2.40%
BTXN Coin
7.94
-0.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    PUBG, şiddet içerdiği gerekçesiyle Afganistan'da yasaklandı

    Afganistan yönetimini elinde bulunduran Taliban, şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle PUBG'ye yasak getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PUBG, şiddet içerdiği gerekçesiyle Afganistan'da yasaklandı

    Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG Mobile, şimdiye kadar bazı ülkelerde zararlı bulunduğu için yasaklanmıştı.

    İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, artık Afganistan'da da yasaklandı.

    Geçtiğimiz yıl Afganistan yönetimini ele geçiren ve son bir yılda ülkede 23 milyon internet sitesini ‘ahlaksız içerik’ nedeniyle yasaklayan Taliban, şimdi de şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle PUBG'ye yasak getirdi.

    PUBG yasağı üç ay içinde devreye girecek

    Ülkedeki yetkililer arasında yapılan bir toplantının ardından belirlenen yeni yasağın, önümüzdeki üç ay içerisinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

    pubg

    Afgan telekomünikasyon şirketlerinin ve internet servislerinin yasağı uygulamak için 90 günlük bir süresi olacak. Öte yandan söz konusu yasak, oyunun mobil sürümüne odaklanacak.

    2021 yılının başında elde edilen verilere göre PUBG, Afganistan'da aynı anda 100 bin oyuncu sayısıyla ülkenin mobil internet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturuyordu.


    Nijerya Lagos Havalimanı'nın işletmeciliği için teklif
    Ekonomi

    Nijerya Lagos Havalimanı'nın işletmeciliği için teklif

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli maç takvimi...
    Futbol

    Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli maç takvimi...

    Görüş Bildir