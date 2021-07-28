PUBG, tamamen ücretsiz bir oyun haline gelebilir

Gelen bilgilere göre PUBG yapımcıları, oyunu tamamen ücretsiz hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, daha sonra PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

Yıllar içinde battle royale türünde birçok oyunun piyasaya sürülmesi, PUBG'nin popülerliğini azalttı.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLABİLİR

Gelen bilgilere göre yapımcılar, şu anda Steam'de 87 TL'ye satılan PUBG'yi tamamen ücretsiz yaparak yeniden oyuncu çekmeye çalışacak.

Oyunun yapımcısı Krafton ve PUBG ile ilgili bilgileri önceden sızdırmasıyla ünlenen PlayerIGN, gelecek ay gerçekleşecek ücretsiz PUBG etkinliğinden sonra oyuncuların tepkilerinin ölçüleceğini ve buna göre bir karar verileceğini söylüyor.

PUBG, 2019 yılında yine ücretsiz olmak istemiş, ama oyuncuların ücretsiz PUBG etkinliğinde verdiği reaksiyonlar yeterli bulunmayınca bu karardan vazgeçilmişti.

Bu nedenle PUBG'nin tamamen ücretsiz olup olmayacağı, önümüzdeki aylarda kesinleşecek.