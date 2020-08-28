PUBG ve Street Fighter V, PlayStation Plus aboneleri için eylülde ücretsiz olacak

PUBG ve Street Fighter V, PlayStation Plus aboneleri için eylülde ücretsiz olacak

Sony, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine PUBG ve Street Fighter V oyunlarını ücretsiz sunacağını açıkladı.

Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oldu.

Bu abonelik sistemlerinden biri olan PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

Sony yaptığı açıklamada, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını açıkladı. Buna göre PUBG ve Street Fighter V, gelecek ay abonelere bedava sunulacak.

1 EYLÜL'DE PUBG VE STREET FIGHTER V ÜCRETSİZ

2017 yılında çıkmasına rağmen hala popülerliğini koruyan battle royale oyunu PUBG ve 40'tan fazla karakteriyle dövüş oyunu severlerin vazgeçilmezi Street Fighter V, 1 Eylül'den itibaren PlayStation Plus abonelerine ücretsiz sunulacak.

Oyunculular, söz konusu oyunları 5 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak indirebilecek.

Eylül ayı boyunca ücretsiz olacak PUBG, PlayStation mağazasında 134 TL'ye satılıyor.

Klasik dövüş oyunu serisinde yer alan Street Fighter V ise 84 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.