PUBG'deki tapınma detayına sosyal medyada yoğun eleştiri

PUBG'nin mobil sürümüne gelen son güncelleme ile oyuna eklenen totemlere tapınma detayı, dünya genelinde tepkiyle karşılandı.

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil sürümü PUBG Mobile, birkaç gün önce yeni bir güncellemeye kavuştu.

Yeni güncelleme ile birlikte, Sanhok haritasının içerisine Gizemli Orman modu eklendi.

Oyuncuların, ormanın içerisinde yer alan yeni özellikleri keşfetmesi için bazı görevler yapmaları gerekiyor. İşte eleştiriler de tam da burada başlıyor.

PUBG, oyuncuların yeni özelik kazanabilmeleri için ormanın içerisine yerleştirilen totemlere tapınmalarını istiyor.

Tıpkı eski çağlarda yaşamış olan onlarca medeniyetin yaptığı gibi totemlere tapınan oyuncular, bunun karşılığında bazı eşyalar, silahlar ve özelliklerle ödüllendiriliyor.

PUBG'YE YOĞUN ELEŞTİRİLER VAR

Dünya genelindeki birçok müslüman oyuncu, PUBG'yi topa tutmuş durumda. Ayrıca bu tapınma detayı, farklı inançlara sahip binlerce oyuncu tarafından da eleştiriliyor.

Oyuncular, PUBG'nin Google Play ve App Store sayfasını olumsuz yorumlarla dolduruyor. Ayrıca ülkemizdeki oyuncular, Twitter'da #PubgOynamaOynattırma etiketiyle eleştirilerini dile getiriyor.

PUBG'nin sahibi Çin merkezli Tencent firması ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Ancak gelen tepkilere bakılırsa, PUBG dünya genelinde oldukça fazla oyuncu kaybedecek.