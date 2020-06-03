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- PUBG'deki tapınma detayına sosyal medyada yoğun eleştiri
PUBG'deki tapınma detayına sosyal medyada yoğun eleştiri
- Haber Merkezi
- 03.06.2020 - 15:46
Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil sürümü PUBG Mobile, birkaç gün önce yeni bir güncellemeye kavuştu.
Yeni güncelleme ile birlikte, Sanhok haritasının içerisine Gizemli Orman modu eklendi.
Oyuncuların, ormanın içerisinde yer alan yeni özellikleri keşfetmesi için bazı görevler yapmaları gerekiyor. İşte eleştiriler de tam da burada başlıyor.
PUBG, oyuncuların yeni özelik kazanabilmeleri için ormanın içerisine yerleştirilen totemlere tapınmalarını istiyor.
Tıpkı eski çağlarda yaşamış olan onlarca medeniyetin yaptığı gibi totemlere tapınan oyuncular, bunun karşılığında bazı eşyalar, silahlar ve özelliklerle ödüllendiriliyor.
PUBG'de tapınma detayı yoğun eleştiri aldı -VİDEO
PUBG'YE YOĞUN ELEŞTİRİLER VAR
Dünya genelindeki birçok müslüman oyuncu, PUBG'yi topa tutmuş durumda. Ayrıca bu tapınma detayı, farklı inançlara sahip binlerce oyuncu tarafından da eleştiriliyor.
Oyuncular, PUBG'nin Google Play ve App Store sayfasını olumsuz yorumlarla dolduruyor. Ayrıca ülkemizdeki oyuncular, Twitter'da #PubgOynamaOynattırma etiketiyle eleştirilerini dile getiriyor.
PUBG'nin sahibi Çin merkezli Tencent firması ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Ancak gelen tepkilere bakılırsa, PUBG dünya genelinde oldukça fazla oyuncu kaybedecek.
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