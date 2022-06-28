PUBG'nin yeni haritası Deston yakında geliyor: İşte tüm yenilikler

PUBG: BATTLEGROUNDS için şimdiye kadar oluşturulmuş en yüksek ve en yoğun 8x8 haritası Deston, yakında sunulacak güncelleme ile oyuna eklenecek.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, daha sonra PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

Yıllar içinde battle royale türünde birçok oyunun piyasaya sürülmesi, PUBG'nin popülerliğini kaybetmesine neden oldu. Geçtiğimiz aylarda ise PUBG, popülerliğini geri kazanmak için Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

PUBG'ye yeni harita: Deston

KRAFTON, PUBG: BATTLEGROUNDS’un en yeni haritası Deston'un 13 Temmuz'da çıkışını yapacağını açıkladı.

Görüntüsünün, hissiyatının ve mekaniklerinin PUBG: BATTLEGROUNDS’a uygun olmasını sağlamak amacıyla, 8x8 harita olan Deston tasarlanırken Haven'ın çeşitli öğeleri ve geri bildirimleri dikkate alındı.

Deston, oyunda yer alan en büyük, en uzun ve en yoğun harita olarak dikkat çekiyor.





Oyuncular bir maç boyunca, Deston'daki yüksek ve dikey binalardan inişli çıkışlı tepelere, ovalara ve yeni tasarlanmış bataklıklara kadar yoğun bir kent ortamında bulunacaklar.

Harita eğlenceli bir oynanış ve oyuncuları gerçek bir savaş ortamına çekmek arasındaki o ince noktayı sunmayı hedefliyor.

Deston'daki bölgeler

Bataklık

PUBG: BATTLEGROUNDS’un ilk bataklık alanı haritanın kuzey kısmında tasarlandı. Bu alan oyuncular için yeni deneyimlerle dolu eşsiz bir bölge. Yoğun ve yemyeşil mangrov ormanı, yakın civarda çeşitli çatışmaların gerçekleşmesine yol açıyor.

Merkezi Ovalar

Merkezi ovalar, oyuncuların tanıyıp sevdiği geleneksel deneyimi sunar. Erangel ve Taego'ya benzer olarak, bu alan oyuncuların keşfetmesi için siper, manzara ve ilgi çekici noktalar (POI) arasında bir denge kurar.

Merkezi ovaların içinde yer alan Lodge POI, oyunda yapılmış en büyük binadır. Oyuncular, bu binaya hızlıca girebilirler ve ava gidenlerin nasıl avlandığını gözlemleyebilirler.

Konser Bölgesi

Oyuncular havada süzülen devasa bir tavuk balonuna denk gelirlerken parti müdavimleri konser bölgesinde bir top bulacaklar. Paintball Arena ayrıca kısa, orta ve uzun mesafeli çarpışmalar için fırsatlar sağlayacak.

Batı Dağlık Bölge

Nişancılar, oyuncuların nişancı ve keskin nişancı tüfeği becerilerini test ederek batıda bulunan dağlık bölgenin sunduğu imkanlarının tadını çıkaracaklar.

Minimal bitkiler ve geniş bir görüş seviyesi ile, şüphe gütmeyen oyuncular kendilerini nişangah işaretinin tam ortasında bulabilirler.

Issız kıyı adası bölgesindeki dolambaçlı tepeler ve kayalık atmosfer, daha fazla saklanma ve dolambaçlı mücadelelere olanak verecek.

Yeni oyun mekanikleri

Yükselme halatı

Binalara takılı Yükseltici Halatlarla gökdelenlere hızla tırman. Yükselticiler yüksek binalardaki yüksek katlara ulaşmak için tek yolun olabilir. (CoD:Warzone oyuncuları bu halatı iyi biliyor.)

Hava teknesi

Açılır tavanlı, düz karinalı tekne, pervanesini kullanarak hem karada hem de denizde gidebiliyor. Yeni Hava Teknesi'yle bataklıklarda ve hem sığ hem açık sularda hızlı bir gezintiye çık.

Yeni silah: O12

O12, PUBG: BATTLEGROUNDS'un yüksek atış hızıyla öne çıkan ilk yüksek kapasiteli silahı, hem de saçmalı. Ağır hasar atış hızıyla birleşince, orta ve yakın menzilli çatışmalarda bu silah rakipler için bir kabus olabilir.

Yardımcı paraşüt

Bu paraşüt, DESTON'daki her oyuncunun sırtında olacak. Belirli bir yükseklikten atla, Etkileşim düğmesine bas ve istediğin gibi süzül! (Yine bir Warzone özelliği daha.)

Benzin istasyonları

Deston, oyuncuların haritada gezinirlerken araçlarına benzin almalarını sağlayan ve işleyen benzin istasyonlarını sunuyor. Ancak bu istasyonlar vurulursa, büyük bir patlama yaşanabilir.

Yeni dedektör

Deston’un çıkışıyla beraber Mavi Çip Dedektörü de yeni taktiksel teçhizat olarak oyuna dahil oluyor. Mavi Çip Dedektörü, gözlemci dürbünün yakın menzil olanıdır ve oyuncuların belirli bir yarıçap içindeki rakiplerinin yerini tespit etmelerine yardımcı olur.

Fakat algılamadaki gecikme sebebiyle diğer oyuncuların konumlarını anlık göstermez ve kentsel bölgelerdeki dikey pozisyonları da tam olarak açığa çıkarmaz.