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    PUBG'nin yeni oyunu "PUBG: New State", 11 Kasım'da geliyor

    PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu olarak oyunseverlerle buluşacak PUBG: New State, 11 Kasım'da Android ve iOS platformlarında yayınlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 12:01
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    PUBG'nin yeni oyunu 'PUBG: New State', 11 Kasım'da geliyor

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini  PUBG'nin yapımcıları olan KRAFON'un yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz nisan ayında Android kullanıcılarından ön kayıt toplamaya başlamıştı.

    Geçtiğimiz aylarda 28 ülkede yapılan ikinci başarılı alfa testi sonrası, oyunun Google Play ve App Store’da 40 milyon ön kayıta ulaştığı duyurulmuştu.

    11 KASIM'DA GELİYOR

    Yapılan resmi açıklamaya göre PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak 11 Kasım'da çıkış yapacak.

    PUBG: NEW STATE FRAGMAN

    PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.

    PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

    PUBG NEW STATE

    Yapılan açıklamalara göre PUBG: New State, sahip olduğu grafiklerle akıllı telefonları bir hayli zorlatacak. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.

    Aşağıdaki linklere tıklayarak oyunun Google Play Store ve App Store ön kayıt sayfalarına ulaşabilirsiniz.

    pubg: new state

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