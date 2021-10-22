PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu olarak oyunseverlerle buluşacak PUBG: New State, 11 Kasım'da Android ve iOS platformlarında yayınlanacak.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PUBG'nin yapımcıları olan KRAFON'un yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz nisan ayında Android kullanıcılarından ön kayıt toplamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda 28 ülkede yapılan ikinci başarılı alfa testi sonrası, oyunun Google Play ve App Store’da 40 milyon ön kayıta ulaştığı duyurulmuştu.

11 KASIM'DA GELİYOR

Yapılan resmi açıklamaya göre PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak 11 Kasım'da çıkış yapacak.

PUBG: NEW STATE FRAGMAN

PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

Yapılan açıklamalara göre PUBG: New State, sahip olduğu grafiklerle akıllı telefonları bir hayli zorlatacak. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.

Aşağıdaki linklere tıklayarak oyunun Google Play Store ve App Store ön kayıt sayfalarına ulaşabilirsiniz.