PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, 40 milyon ön kayıt topladı

PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu olarak oyunseverlerle buluşacak PUBG: New State, 40 milyon ön kayıt toplayarak yeni bir rekor kırdı.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PUBG'nin yapımcıları olan KRAFON'un yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz nisan ayında Android kullanıcılarından ön kayıt toplamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz ay 28 ülkede yapılan ikinci başarılı alfa testi sonrası, oyunun Google Play ve App Store’da 40 milyon ön kayıta ulaştığı duyuruldu.

Ön kayıt sayısındaki bu yükselişte, oyunun Hindistan'da ön kayıta açılmasının da büyük katkısı bulunuyor.

PUBG: NEW STATE FRAGMAN

PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

PUBG: NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK

App Store'da yer alan bilgilere göre PUBG: New State 8 Ekim'de yayınlanacak. Ancak bunun net bir tarih olmadığını ve ertelemeler yaşanabileceğini hatırlatalım.

PUBG: New State, Android ve iOS'ta oynaması ücretsiz bir oyun olarak yerini alacak.

Yapılan açıklamalara göre PUBG: New State, sahip olduğu grafiklerle akıllı telefonları bir hayli zorlatacak. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.

Aşağıdaki linklere tıklayarak oyunun Google Play Store ve App Store ön kayıt sayfalarına ulaşabilirsiniz.