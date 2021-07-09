PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, iPhone'lara geliyor

PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu olarak oyunseverlerle buluşacak PUBG: New State, ağustosta iOS kullanıcıları için ön kayıt sürecine girecek.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PUBG'nin yapımcıları olan KRAFON'un yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, nisan ayında Android kullanıcılarından ön kayıt toplamaya başlamıştı.

20 milyondan fazla ön kayıt toplayan yeni PUBG oyunu, yalnızca Google Play Store üzerinden yapılan ön kayıtlarla bu rakama ulaşmıştı. Çünkü şirket, şu anda iOS platformundan herhangi bir ön kayıt toplamıyor.

AĞUSTOSTA iOS ÖN KAYITLARI BAŞLIYOR

Krafton, merakla beklenen PUBG: New State için iOS kullanıcılarına güzel bir haber verdi. PUBG: New State, ağustos ayında iOS sahipleri için App Store üzerinden ön kayıt almaya başlayacak.

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.

PUBG: New State, Android ve iOS'ta oynaması ücretsiz bir oyun olarak bu yıl bitmeden yayınlanacak.

Yapılan açıklamalara göre yeni oyun, sahip olduğu grafiklerle akıllı telefonları bir hayli zorlatacak. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.

Aşağıdaki linke tıklayarak oyunun Google Play Store ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.