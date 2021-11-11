PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu PUBG: New State, Android ve iOS platformlarında oyunseverlerle buluştu.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PUBG'nin yapımcıları olan KRAFON'un yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz nisan ayında ön kayıt toplamaya başlamıştı.

Kısa süre içinde 40 milyondan fazla ön kayıt toplamayı başaran PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

PUBG: NEW STATE FRAGMAN

PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçiyor ve kullanıcılara PUBG Mobile'dan daha üstün bir deneyim sunuyor.

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

Oyunun yayınlanan sürümünde, dünyanın daha teknolojik bir hale dönüştürüldüğünü görüyoruz. Öte yandan, silahlarda gelişmiş holografik nişangahlar dışında fazla bir değişiklik yok.

PUBG’den tanıdığımız Erangel ve bu oyun için yeniden tasarlan Troi, PUBG: New State oyunundaki haritalar arasında yer alıyor.

PUBG MOBILE'DAN NE FARKI VAR

PUBG: New State, orijinal PUBG’ye göre oynanış açısından küçük ama önemli değişikliklere sahip.

Örneğin oyunda silahlar özelleştirilebiliyor, ölü takım arkadaşları yeniden canlandırılabiliyor.

Gelen en önemli özellik ise, sizin düşmanınız olan oyuncularla daha sonra savaş halindeyken takım arkadaşı olabilmenizi sağlayan ‘Recruit System’ özelliği.

PUBG: NEW STATE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Yaklaşık 1,5 GB boyuta sahip PUBG: New State’i oynamak isteyen Android kullanıcıları, en az 2 GB RAM ve Android 6’dan yüksek bir işletim sistemine sahip olmak zorunda.

iOS kullanıcılarının ise iOS 13.0/iPadOS 13.0 ya da daha güncel bir işletim sistemine sahip bir telefon veya tablet kullanması gerekiyor.