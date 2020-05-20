PUBG'ye botları getiren güncelleme yayınlandı

PUBG'ye Dereceli Mod ve botlar gibi çeşitli yenilikler getiren 7.2 güncellemesi, kullanıma sunuldu.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından olan PUBG, geliştiriciler tarafından sık sık güncellenerek oyuna çeşitli yenilikler ekleniyor.

PUBG, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, oyunun konsol sürümlerine botların ekleneceğini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.. Söz konusu özellik ise 7.2 güncellemesiyle kullanıma açıldı.

Özellikle profesyonel oyuncuların artmasıyla, oyuna yeni başlayanların oldukça zorlandığını belirten geliştirici şirket, botlar sayesinde oyun becerilerinin rahatlıkla gelişebileceğini vurguladı.

DERECELİ MOD ÖZELLİĞİ GELDİ

PUBG'nin 7.2 güncellemesinde botlar dışında göze çarpan önemli yeniliklerden biri de dereceli mod özelliği. Bu mod sayesinde oyuncular, derecelerine göre sınıflandırılacak ve bu derecelere göre birbirleriyle karşılaşacaklar.

Kısacası her oyuncu, artık kendi seviyesine göre rakiplerle karşılaşacak.

Bunun dışında bazı silah geliştirmeleri, menü ve arayüz iyileştirmeleri sunan güncelleme, PUBG'nin PC sürümü için yayınlandı.