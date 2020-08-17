Quad HD nedir

Quad HD, özellikle akıllı televizyonlar ve telefonlarda karşımıza çıkan 2560×1440 çözünürlüğe karşılık gelen değerdir.

Son yıllarda akıllı telefon modelleirnin bir hayli artması, beraberinde bazı çözünürlük kavramlarının da hayatımıza girmesine neden oldu.

Bu kavramlardan biri olan Quad HD (QHD). 2560×1440 çözünürlüğe karşılık gelen değerdir. Bu değer, standart bir HD panelinde (720p) elde ettiğiniz piksel sayısının dört katıdır. Aynı zamanda bu çözünürlüğe sahip ekranlar "2K" olarak da adlandırılır.

Örneğin 5.5 inçlik bir QHD ekranın piksel yoğunluğu 538 ppi'dir. Karşılaştırma için, 5.5 inçlik bir Full HD ekranın piksel yoğunluğu 400 ppi olarak karşımıza çıkar. Bu ppi değerleri, inç başına düşen piksel sayısını ifade eder ve değer ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar kaliteli olur.





Günümüzde piyasada bulunan birçok orta ve üst seviye akıllı telefon QHD ekran çözünürlüğünü destekler. Ancak üreticiler, maliyeti düşürmek adına giriş seviyesi telefonlarda genellikle HD ve Full HD ekranları tercih eder.

Ayrıca ekran çözünürlüğü ne kadar fazla olursa, ekranın güç tüketimi de o kadar fazla olacaktır.