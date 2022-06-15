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    Qualcomm, AB'nin verdiği 1 milyar dolarlık cezayı iptal ettirdi

    Çip üreticisi Qualcomm, 1 milyar dolarlık AB antitröst para cezasına karşı başlattığı mücadeleyi kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:45
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    Qualcomm, AB'nin verdiği 1 milyar dolarlık cezayı iptal ettirdi

    Avrupa Birliği (AB) antitröst şefi Margrethe Vestager, son zamanlarda büyük teknoloji şirketleri hakkında rekabet soruşturmalarını hızlandırdı.

    Bunun sonucu olarak ise Google'dan bankalara ve kamyon üreticilerine kadar çeşitli şirketlere rekabet karşıtı uygulamalar nedeniyle çeşitli cezalar kesildi.

    Avrupa Komisyonu 2018 kararında, ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm'un, Intel gibi rakiplerini engellemek için tüm iPhone'larda ve iPad'lerde yalnızca kendi çiplerini kullansın diye Apple'a milyarlarca dolar ödediğini söyledi.

    Ardından AB Komisyonu, rekabete aykırı davranışlar nedeniyle Qualcomm'a yaklaşık 1 milyar dolarlık büyük bir ceza kesti.

    Qualcomm, AB ile olan mücadelesini kazandı

    Qualcomm, AB antitröst düzenleyicileri tarafından dört yıl önce uygulanan 997 milyon euroluk (1.05 milyar dolar) para cezasına karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

    Avrupa'nın ikinci en yüksek mahkemesi olan Genel Mahkeme, AB'nin verdiği cezayı iptal etti ve AB rekabet uygulayıcısını davanın ele alınması konusunda kusurlu buldu.

    Yargıçlar, "Bir dizi usulsüzlük, Qualcomm'un savunma haklarını etkiledi ve Komisyonun Qualcomm'a yönelttiği suçlamaları geçersiz kıldı. Avrupa Komisyonu, Qualcomm'a yöneltilen iddiaları kanıtlayan bir analiz sunmadı." dedi.

    qualcomm


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