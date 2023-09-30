Radyasyon sorunu çözüldü! Fransa, iPhone yasağını kaldırıyor iPhone 12, radyasyon sorunları nedeniyle Fransa'da yasaklanmıştı. Apple, güncelleme ile sorunun çözüldüğünü söyledi.

ensonhaber.com

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yüksek radyasyon nedeniyle iPhone 12 modellerinin yasaklandığını açıklamıştı.

Barrot, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

Fransa, güncelleme ile sorunun çözülebileceğini belirtirken, aksi halde piyasadaki tüm iPhone 12 modellerinin toplatılacağını belirtmişti.

Apple'dan radyasyon güncellemesi

Diğer ülkelerin de Apple'ı inceleme altına almasının ardından bir güncelleme yayınlayan Apple, iPhone 12 modellerindeki yüksek radyasyon sorununu çözdü.

Fransız düzenleyici ANFR, yazılım güncellemesini test edip onayladıklarını ve sorunun giderildiğini doğruladı.

Yasak kalktı

Söz konusu onay, Fransa'nın iPhone 12 satış yasağını kaldırdığı ve artık cihazları toplatmayacağı anlamına geliyor.

Fransa'da elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden kurum, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'nin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu ortaya konulmuştu.

SAR değeri nedir

Specific Absorption Rate teriminin kısaltılmış hali olan SAR, Özgül Soğurma Oranı anlamına geliyor. Kısacası SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarı olarak tanımlanıyor

Cep telefonu radyasyonu ve SAR değeri, son on yılda çok fazla endişeye sebep oldu.

Bazı kişiler bir sonraki akıllı telefonunu seçerken bu konuya hiç önem vermese de bu değer, bazı kişilerin cep telefonu seçimlerinde en önemli hususlardan biri haline geldi.

SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır.

Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.