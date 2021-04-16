Rakuten ile Chiliz ortaklık kurdu

Blockchain şirketi Chiliz ile elektronik ticaret şirketi Rakuten ortaklık kurduklarını duyurdu.

Özellikle spor ve e-spor dünyasındaki birçok platformda kullanılan ve CHZ kısaltmasına sahip bir kripto para birimi olan Chiliz, 14 Şubat 2018’de piyasaya sürüldü ve özellikle son aylarda ciddi şekilde yükselme kaydetti.

RAKUTEN İLE ORTAK OLDU

Chiliz, Japonya merkezli bir elektronik ticaret şirketi Rakuten ile ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Atlético de Madrid, AS Roma, Galatasaray ve AC Milan için üretilmiş olan taraftar tokenlarını desteklenmeye başlandı.

Yapılan anlaşmayla, Barcelona'nın da bir süredir forma sponsoru olan Rakuten müşterileri, Rakuten puanlarını Chiliz’in geliştirdiği taraftar tokenlarına dönüştürebilecek. Müşteriler, Rakuten puanları ile hediye kartı, e-kitap, film bileti alabilecek.

CHZ'DE ARTIŞ YAŞANDI

Socios.com platformunun arkasındaki CHZ ise yapılan bu anlaşmalar ile yeniden yükselişe geçti.

Kripto para birimi an itibarıyla yüzde 17 yükselişte ve 0,62 dolar seviyesinden işlem görüyor.