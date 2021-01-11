RASAT, Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı

RASAT, Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve üretilen, Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT, Dünya'nın çevresini 50 bin 224 kez turlamayı başardı.

RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur.

Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olma özelliğine sahip.

2011'DE FIRLATILMIŞTI

Rusya'dan 17 Ağustos 2011'de fırlatılan ve hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabilen RASAT, 93 kilogram ağırlığında ve dünyanın çevresini 98 dakikada turluyor.

RASAT'ın aldığı görüntüler 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı konumsal çözünürlükte olurken, her bir çerçeve görüntüsü 30 kilometreye 30 kilometre boyutlarında bulunuyor. Uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar da şerit görüntü alınabiliyor.

DÜNYA'YI 50 BİNDEN FAZLA TURLADI

Dünya'yı 50 bin 224 kez turlayan RASAT, 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.

Günde 4 kez Türkiye'nin üzerinden geçen RASAT ile barajlardaki su çekilmesinden yeni inşaat yapılaşmalarına, büyük yangınlardan yanardağ patlamalarına, sel felaketlerinin oluşturduğu zararlardan yeryüzü manzaralarına kadar yüksek çözünürlükte birçok görüntü elde ediliyor.

TASARIM ÖMRÜ 3 YIL OLARAK HESAPLANMIŞTI

Tasarım ömrü 3 yıl olarak öngörülen ve 700 kilometre irtifada başarıyla görev yapan RASAT, önümüzdeki ağustos ayında yörüngedeki 10. yılını tamamlayacak.