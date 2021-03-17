Euro
8.9568
0.37%
Dolar
7.5193
0.46%
Altın
418.35
0.35%
Borsa
1.572
0.08%
Bitcoin
415.948
-1.22%
EXEN Coin
12.93
-3.14%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Ravencoin nedir? Ravencoin (RVN Coin) hakkında merak edilenler..

    Bitcoin kodunun bir çatalı üzerine inşa edilen Ravencoin, son günlerde yükselişe geçince vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Ravencoin nedir?
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 14:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ravencoin nedir? Ravencoin (RVN Coin) hakkında merak edilenler..

    Son zamanlarda e-ticaretin de gelişimine bağlı olarak çeşitli kripto paralar geliştirilmeye başlandı.

    2009 yılında Satoshi Nakamoto'nun yayımladığı Bitcoin WhitePaper'ı ile başlayan bu süreç, alt coinlerle devam ediyor. Bunlardan biri de son zamanlarda yükselişe geçen Ravencoin kripto parası.

    ERC-20 protokollerine alternatif olarak görülen Ravencoin, son 7 günde %37’dan fazla değer kazandı.

    Peki, Ravencoin nedir? İşte, Ravencoin (RVN Coin) hakkında merak edilenler..

    RAVENCOİN NEDİR?

    Bruce Fenton öncülüğünde başlatılıp geliştirilen bir proje olan Ravencoin, adını George RR Martin’in kaleme aldığı “Buz ve Ateş Şarkısı” romanındaki kuş dağıtım sisteminden almaktadır.

    Ravencoin, belirli bir işlevi verimli bir şekilde ele almak için tasarlanmış, kullanım durumuna özgü bir blok zinciri uygulamayı amaçlayan dijital bir eşler arası (P2P) ağdır. Yani varlıkların bir taraftan diğerine aktarımını sağlar.

    İlk olarak 31 Ekim 2017 tarihinde çıkış yapan Ravencoin projesi, 3 Ocak 2018’de madencilik sisteminin oluşturulmasının ardından adını duyurdu. Adil ve açık olmakta ısrar eden Ravencoin'in toplam arzı 21 milyar madeni parayla sınırlandı.

    Ravencoin nedir? Ravencoin (RVN Coin) hakkında merak edilenler.. #1

    BİTCOİN'LE BENZER MEKANİZMASI VAR

    Bitcoin ile benzer bir mekanizmaya ve fikre sahip ancak farklı bir hash algoritması bulunuyor. Ravencoin, güvenliği öncelik olarak görüyor.

    Ravencoin, kullanıcıların bu ağ üzerinde dijital varlık yaratmalarına ve ticaretini sürdürmelerine zemin hazırlayan yenilikçi projelerden biri olarak kabul ediliyor.

    Ravencoin nedir? Ravencoin (RVN Coin) hakkında merak edilenler.. #2

    RAVENCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

    Bu hafta en çok yükselen kripto paralar arasında yer alan Ravencoin'in yükselme nedeni şu şekilde açıklanabilir:

    Reddit Pump Grupları
    Telegram Pump Grupları
    Bitcoin artışı

    Bu 3 maddenin yanı sıra en önemli olasılık, Bitcoin temelinde işlem görmesi ve madencilerine kowpow madencilik algoritmasını kullanmasına izin vermesidir.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir