Reddit, 250 milyon dolarlık yatırım aldı: Çalışan sayısı iki katına çıkacak

Reddit, 250 milyon dolarlık yatırım aldı: Çalışan sayısı iki katına çıkacak

Sosyal medya platformu Reddit, son yatırım turunda 250 milyon dolar yatırım topladığını açıkladı.

Dünyanın en popüler sosyal haber ve tartışma platformlarından olan Reddit, son yatırım turunda 250 milyon dolar yatırım topladığını duyurdu. Değerini ikiye katlayan platform, toplamda 6 milyar dolarlık piyasaya değerine ulaştı.

Vy Capital adındaki şirket tarafından yönetilen son yatırım turundan elde edilen gelirin; video, reklam, tüketici ürünleri gibi alanlarda ve uluslararası pazarlara açılmak için kullanılacağı ifade edildi.

ÇALIŞAN SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

Aynı zamanda Reddit bünyesinde çalışanların sayısının iki katına çıkarılacağı açıklandı. Şirkette şu an için küresel olarak 700 kişi çalışıyor.

2005 yılında kurulan Reddit, son dönemde platformdaki ırkçılık ve nefret söylemi yayan grupları temizleyen bir operasyon düzenledi.

Böylece şirketin reklam geliri 2020'de ciddi oranda arttı; şirketin açıklamasına göre geçen yılın son çeyreğinde reklam geliri bir önceki yıla göre yüzde 90 arttı. Aralık ayında Reddit'in günlük kullanıcı sayısı 52 milyon olarak açıklandı.