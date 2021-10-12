Euro
10.4087
0.1%
Dolar
9.0026
0.02%
Altın
510.28
0.5%
Borsa
1.419
0.17%
Bitcoin
517.444
2.11%
EXEN Coin
22.31
0.99%
23ºC
İstanbul
Hafif yağmur 23 C

    Redmi modelleri, MIUI arayüzünü kullanmayı bırakacak

    Çin kaynaklı yeni haberlere göre Redmi, Xiaomi tarafından geliştirilen MIUI arayüzünü kullanmayı durduracak.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Redmi modelleri, MIUI arayüzünü kullanmayı bırakacak

    Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, şirketin alt markası olan Redmi modellerinde de tercih ediliyor. Ancak Çin kaynaklı bazı haberler, bunun artık sonlanacağını söylüyor.

    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Redmi'nin kendi arayüzünü geliştireceğinmi ve artık MIUI kullanmayacağını belirtti.

    Söz konusu arayüz, Redmi'ye özgü bazı ögeler içerecek ve Android tabanlı normal MIUI'den biraz farklı bir tasarım benimseyecek.

    AMAÇ XIAOMI'DEN FARKLI GÖRÜNMEK

    Şirketin markayı daha tanınır ve Xiaomi'den daha bağımsız hale getirmek için böyle bir adım atacağı tahmin ediliyor.

    Redmi modelleri, MIUI arayüzünü kullanmayı bırakacak #1

    Yeni Redmi arayüzü hakkında henüz çok fazla detay olmasa da önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen MIUI 13'ü Redmi modellerinde görme ihtimalimiz oldukça düşük.

    Oppo, Vivo, OnePlus ve Realme gibi birçok popüler markayı bünyesinde barındıran BBK Electronics de telefonlardaki arayüzlerde farklı isimlendirme yoluna gitmişti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir