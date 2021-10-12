Redmi modelleri, MIUI arayüzünü kullanmayı bırakacak

Çin kaynaklı yeni haberlere göre Redmi, Xiaomi tarafından geliştirilen MIUI arayüzünü kullanmayı durduracak.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, şirketin alt markası olan Redmi modellerinde de tercih ediliyor. Ancak Çin kaynaklı bazı haberler, bunun artık sonlanacağını söylüyor.

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Redmi'nin kendi arayüzünü geliştireceğinmi ve artık MIUI kullanmayacağını belirtti.

Söz konusu arayüz, Redmi'ye özgü bazı ögeler içerecek ve Android tabanlı normal MIUI'den biraz farklı bir tasarım benimseyecek.

AMAÇ XIAOMI'DEN FARKLI GÖRÜNMEK

Şirketin markayı daha tanınır ve Xiaomi'den daha bağımsız hale getirmek için böyle bir adım atacağı tahmin ediliyor.

Yeni Redmi arayüzü hakkında henüz çok fazla detay olmasa da önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen MIUI 13'ü Redmi modellerinde görme ihtimalimiz oldukça düşük.

Oppo, Vivo, OnePlus ve Realme gibi birçok popüler markayı bünyesinde barındıran BBK Electronics de telefonlardaki arayüzlerde farklı isimlendirme yoluna gitmişti.