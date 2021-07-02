Redmi Note 10 5G Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı Redmi Note 10 modelinin 5G sürümü, ülkemizde satışa sunuldu. İşte yeni Redmi Note 10 5G özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmış ve daha sonra Türkiye'de satışa sunmuştu.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, yeni Note 10 modelinin 5G destekli versiyonunu ülkemize getirdi.

REDMI NOTE 10 5G ÖZELLİKLERİ

5G destekli Redmi Note 10, 6.5 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük sunan 90Hz AMOLED ekranla geliyor. MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden güç alan telefon, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine sahip.

48 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamerayle gelen Redmi Note 10 5G'nin ön kısmında ise 8 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle kutusundan çıkıyor.

REDMI NOTE 10 5G TÜRKİYE FİYATI

Redmi Note 10 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama sahip olan versiyonu 3 bin 649 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu.