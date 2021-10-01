Redmi Note 10 Lite tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin tanıtımını yaptığı Redmi Note 10 modelini Lite sürümü Çin'de görücüye çıktı. İşte telefonun özellikleri ve satış fiyatı...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmış ve daha sonra Türkiye'de satışa sunmuştu.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, yeni Note 10 modelinin Lite sürümünü Çin'de tanıttı.

REDMI NOTE 10 LITE ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9 Pro ile dış tasarım açısından aynı olan telefonda, 6.67 inçlik IPS LCD ekran yer alıyor.

Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alan Redmi Note 10 Lite, 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Redmi Note 10 Lite'ın arka kısmında 48MP+8MP+5MP+2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön kısımda ise 16MP'lik tek bir kamera var.

Son olarak 18W hızlı şarj destekli 5020 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun fiyatı şu şekilde olacak:

Redmi Note 10 Lite 4GB RAM + 64GB - 189 dolar

Redmi Note 10 Lite 4GB RAM + 128GB - 216 dolar

Redmi Note 10 Lite 6GB RAM + 128GB - 229 dolar



