Redmi Note 10 modelleri Türkiye'de: İşte fiyatlar

Xiaomi'nin kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı Redmi Note 10 serisinin Türkiye lansmanı gerçekleşti. İşte Redmi Note 10 modellerinin Türkiye fiyatları...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmıştı.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, yeni Note 10 serisinin Türkiye lansmanını bugün gerçekleştirdi. Böylece serideki modellerin Türkiye fiyatları belli oldu.

Türkiye'de satışa çıkacak Redmi Note 10, Redmi Note Pro ve Redmi Note Pro Max modellerinin fiyatlarına geçmeden önce, özelliklerini kısaca bir hatırlayalım.

REDMI NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Serinin giriş modeli olan Redmi Note 10, 6,43 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla geliyor. Qualcomm’un orta segmentteki güçlü işlemcilerinden Snapdragon 678’den güç alan telefon, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle geliyor.

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamerayle gelen Redmi Note 10'un ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, Türkiye'ye gelecek modeller arasında yerini aldı.

REDMI NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 Pro, özellikle kamera konusunda diğer modellerden ayrılıyor. Yine Qualcomm’un Snapdragon 732G işlemcisinden güç alan telefonda, 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ 120 HZ AMOLED yer alıyor.

6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle gelen telefon, 108 MP ISOCELL HM2 sensörlü ana kameraya sahip. Diğer arka kameralar ise 5 MP + 8 MP + 2 MP olarak sıralanmış durumda. Ön tarafına baktığımızda ise yine 16 MP kamerayla gelen Redmi Note 10 Pro, 33W hızlı şarj destekli 5020 mAh batarya kapasitesine sahip.

REDMI NOTE 10s ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 ile aynı tasarıma sahip Note 10S modelinde, 6,67 inç Full HD+ 120 Hz ekran bulunuyor. Snapdragon 732G işlemcisinden güç alan telefonda, 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanı yer alıyor.

Redmi Note 10s'in arka kısmında 64 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP, ön kısmında ise 16MP'lik kamera karşımıza çıkıyor.

Batarya konusuna gelecek olursak, telefonda yine 33W hızlı şarj destekli 5020 mAh bir batarya kullanılıyor.

REDMI NOTE 10 SERİSİ FİYATLAR:

Redmi Note 10:

4 GB RAM, 64 GB depolama: 2 bin 999 TL

4 GB RAM, 128 GB depolama: 3 bin 199 TL

6 GB RAM, 128 GB depolama: 3 bin 399 TL

Redmi Note 10 Pro:

6 GB RAM, 128 GB depolama: 3 bin 799 TL

8 GB RAM, 128 GB depolama: 3 bin 999 T L

Redmi Note 10s: