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- Redmi Note 11 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
Redmi Note 11 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 17:53
- Güncelleme : 25.11.2021 - 17:57
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat/performans modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.
Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Redmi Note 11 5G modellerini tanıtmıştı.
Şirket, şimdi de 5G desteği bulunmayan Redmi Note 11 modelini görücüye çıkardı. Gelin telefonun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.
REDMI NOTE 11 4G ÖZELLİKLERİ
6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel Full HD+ LCD ekranla gelen Redmi Note 11 4G, 90Hz yenileme hızı sunuyor.
Gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemciden alan telefonda, 4GB RAM + 128GB depolama ve 6GB RAM + 128GB depolama seçenekleri bulunuyor.
Telefonun arka kısmına baktığımızda; 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel makro kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Ön kısımda ise ekran deliğine yerleştirilmiş 8 MP'lik tek bir kamera var.
5000 mAh batarya ile kutudan çıkan Redmi Note 11 4G, 18W hızlı şarj ve 9W ters şarj destekliyor. Ayrıca telefon, USB Type-C portu ile bağlanan 22.5W hızlı şarj cihazıyla birlikte satışa sunuluyor.
REDMI NOTE 11 4G FİYAT
Türkiye pazarında da satışa çıkacağı tahmin edilen Redmi Note 11 4G fiyat bilgileri şu şekilde:
- 4 GB RAM + 128 GB depolama: 156 dolar
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 172 dolar