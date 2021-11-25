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Redmi Note 11 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi Note 11 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi’nin oldukça iyi satışlar elde ettiği Redmi Note serisinin en yeni üyesi Redmi Note 11 4G görücüye çıktı. Telefonun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.