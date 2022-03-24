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    Redmi Note 11 Pro, yakında Türkiye'de satışa çıkacak

    Xiaomi imzalı Redmi Note 11 serisinin Türkiye macerası başlıyor. Ülkemizde ilk olarak Redmi Note 11 Pro satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 15:36
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    Redmi Note 11 Pro, yakında Türkiye'de satışa çıkacak

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat/performans modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, geçtiğimiz yıl ekim ayında merakla beklenen Redmi Note 11 5G modellerini Çin'de görücüye çıkarmıştı.

    Redmi, aylar sonra Note 11 serisini Çin dışına çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Redmi Note 11 modelinin global versiyonlarını tanıtan şirket, şimdi de telefonları ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

    TÜRKİYE SAYFASI AÇILDI

    Redmi Note 11 Pro modeli için resmi Türkiye sayfası, kısa süre önce sessiz sedasız aktif edildi. Sayfada bir fiyat etiketine yer verilmezken, serinin diğer modellerinin daha sonra satışa çıkacağı söyleniyor.

    redmi note 11

    REDMI NOTE 11 PRO ÖZELLİKLERİ

    6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz AMOLED FullHD+ ekrana sahip Redmi Note 11 Pro, gücünü MediaTek Helio G96 işlemcisinden alıyor.

    6GB / 8GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkan telefonun arka kısmında 108MP + 8MP + 2MP +2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Ön kısımda ise ekran deliğine yerleştirilmiş 16 MP'lik tek bir kamera var.

     

    redmi note 11

    Android 11 tabanlı MIUI 13 ile kutusundan çıkan Redmi Note 11 Pro, 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

    Ek olarak parmak izi sensörü, çift hoparlör, 3,5mm jak girişi gibi özellikler de Redmi Note 11 Pro'da bulunuyor.

    REDMI NOTE 11 PRO FİYAT

    Redmi Note 11 Pro'nun yurt dışı fiyatı 299 dolardan başlıyor. Ancak telefonun ülkemizdeki fiyat etiketi henüz belli değil.


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