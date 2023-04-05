Redmi Note 12 ile Note 12 Pro'nun Türkiye fiyatları belli oldu
ensonhaber.com

Çinli üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle beğeni topluyor.

2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı.

Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 serisini Çin'de satışa çıkarmıştı. Şirket, 4 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıktı.

Redmi Note 12 serisi Türkiye'de

Redmi'nin yeni akıllı telefonlarından Note 12 ile Note 12 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonların fiyatlarına ve özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

Redmi Note 12 özellikleri

Ekran: 6,67 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM: 4-6-8 GB (LPDDR4X)

Depolama: 64-128 GB (UFS 2.2)

Ön Kamera: 13 MP (f/2.45)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)

Batarya: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)

İşletim Sistemi: MIUI 14 (Android 13)

Redmi Note 12 Pro özellikleri

Ekran: 6,67 inç FHD+, 120 Hz, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

RAM: 6-8-12 GB (LPDDR4X)

Depolama: 128-256 GB (UFS 2.2)

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh (67W hızlı şarj)

İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12)

Redmi Note 12 ve Note 12 Pro Türkiye fiyatları

Redmi Note 12 (6 GB RAM + 128 GB depolama) - 8 bin 499 TL

Redmi Note 12 Pro (8 GB RAM + 256 GB depolama) - 10 bin 999 TL