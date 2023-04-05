Redmi Note 12 ile Note 12 Pro'nun Türkiye fiyatları belli oldu Redmi'nin yeni akıllı telefonlarından Note 12 ile Note 12 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonların fiyatlarını ve özelliklerini derledik.

ensonhaber.com Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle beğeni topluyor. 2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı. Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 serisini Çin'de satışa çıkarmıştı. Şirket, 4 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıktı. Redmi Note 12 serisi Türkiye'de Redmi'nin yeni akıllı telefonlarından Note 12 ile Note 12 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonların fiyatlarına ve özelliklerine gelin daha yakından bakalım. Redmi Note 12 özellikleri Ekran: 6,67 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685 RAM: 4-6-8 GB (LPDDR4X) Depolama: 64-128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 13 MP (f/2.45) Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya: 5.000 mAh (33W hızlı şarj) İşletim Sistemi: MIUI 14 (Android 13) Redmi Note 12 Pro özellikleri Ekran: 6,67 inç FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 1080 RAM: 6-8-12 GB (LPDDR4X) Depolama: 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 16 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (67W hızlı şarj) İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12) Redmi Note 12 ve Note 12 Pro Türkiye fiyatları Redmi Note 12 (6 GB RAM + 128 GB depolama) - 8 bin 499 TL Redmi Note 12 Pro (8 GB RAM + 256 GB depolama) - 10 bin 999 TL