Redmi Note 12 serisi dört farklı modelle tanıtıldı

Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 serisini görücüye çıkardı. İşte telefonların öne çıkan özellikleri ve satış fiyatları.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı.

Redmi Note 12 modelleri tanıtıldı

Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 serisini görücüye çıkardı. Şirket, 4 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıktı.

Redmi Note 12 modelleri neler sunuyor

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 işlemciye sahip Note 12 dışında kalan tüm modeller, MediaTek’in Dimensity 1080 işlemcisinden güç alıyor.

Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus, neredeyse aynı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Söz konusu ortak özellikler arasında 120 Hz 6.67 inç Full HD+ çözünürlüklü ekran, Dimensity 1080 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleri var.

200 MP kamera

Note 12 Pro Plus, kamera tarafında diğer modelden daha gelişmiş özellikler sunuyor. Samsung’un 200 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL HPX sensörünün kullanıldığı ilk Redmi telefonu, Note 12 Pro Plus olarak dikkat çekiyor.

Redmi Note 12 Pro’da ise 50 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX766 sensöre sahip ana kamera var.

8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü her iki telefonda da mevcut.

16 megapiksel ön kamera da Note 12 Pro ve Pro Plus’ın ortak özellikleri arasında bulunuyor.

Her iki telefona da 5000 mAh kapasitesine sahip. Ancak Pro’da 67W olan şarj hızı, Pro Plus’ta 120W seviyesine çıkıyor. Kutularından Android 12 ve MIUI 13 ile çıkan telefonlarda kulaklık girişi de bulunuyor.

Redmi Note 12 Explorer Edition

Redmi Note 12 Explorer Edition’ın en dikkat çekici yönü, kullanıcılara 210W hızlı şarj seçeneği sunabilmesi. Bunun dışında telefon, Redmi Note 12 Plus ile hemen hemen aynı özellikleri paylaşıyor. Note 12 Pro Plus’ta 5000 mAh olan pil kapasitesi, bu telefonda 4300 mAh seviyesine düşüyor.

210W şarj hızı sayesinde Redmi Note 12 Explorer Edition, sadece 9 dakikada tam şarj olabiliyor.

Redmi Note 12 özellikleri

Standart Redmi Note 12, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekranla geliyor. Telefon, 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Arka tarafında ana kamera 48 MP çözünürlüğünde, yanında bir adet 2 MP çözünürlüğünde makro sensör bulunuyor. Selfie kamerası ise 8 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı sunan Redmi Note 12, siyah, beyaz ve mavi renklerle geliyor.

Redmi Note 12 serisi fiyatlar

Redmi Note 12 Pro Plus, 8GB RAM / 256 GB depolama için 304 dolar, 12GB RAM / 256 GB depolama için ise 332 dolar karşılığında satılacak.

Redmi Note 12 Pro'nun 6GB RAM / 128GB depolama sürümü 235 dolar, 12GB RAM / 256GB depolama sürümü ise 304 dolardan satışa sunulacak.

Serinin en düşük modeli Redmi Note 12 ise 4GB RAM /128 GB depolama 165 dolardan, 8GB RAM ve 256GB depolama sürümü ise 235 dolardan satışa çıkacak.

Son olarak, Redmi Note 12 Explorer Edition modelinin satış fiyatı 330 dolar olarak belirlendi.