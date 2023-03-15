Redmi Note 12 tüm dünyada satışa çıkacak: İşte fiyatlar Xiaomi, 27 Ekim'de Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 12 modellerini dünya genelinde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle beğeni topluyor.

2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı.

Redmi Note 12 satışları iyi gidiyor

Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 serisini Çin'de satışa çıkarmıştı. Şirket, 4 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıktı.

60 dakikada 350 bin adet satış barajını geçmeyi başaran Redmi Note 12 ailesi, Xiaomi'yi oldukça memnun etti.

Redmi Note 12 serisi küresel pazara geliyor

Xiaomi, 27 Ekim'de Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 12 modellerini dünya genelinde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, Redmi Note12 serisi için 24 Mart tarihli yeni bir lansman etkinliğini duyurdu. Paylaşımın küresel Xiaomi hesabından yapılması, akıllı telefonların çok yakında küresel pazarda satışa çıkacağını doğruluyor.

Küresel pazarda; Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro Plus 5G modellerinin satışa çıkması bekleniyor.

Akıllı telefonların küresel fiyatları veya ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak telefonun Çin'deki fiyatlarının dolar kuruna çevrilmiş hali şu şekilde:

Redmi Note 12 Pro Plus, 8GB RAM / 256 GB depolama için 304 dolar, 12GB RAM / 256 GB depolama için ise 332 dolar karşılığında satılıyor.

Redmi Note 12 Pro'nun 6GB RAM / 128GB depolama sürümü 235 dolar, 12GB RAM / 256GB depolama sürümü ise 304 dolardan satışa sunulmuştu.

Serinin en düşük modeli Redmi Note 12 ise 4GB RAM /128 GB depolama 165 dolardan, 8GB RAM ve 256GB depolama sürümü ise 235 dolardan satışa çıktı.

Son olarak, Redmi Note 12 Explorer Edition modelinin satış fiyatı 330 dolar olarak belirlendi.