Redmi Note 7 ve Note 8 için MIUI 12 durduruldu

Redmi Note 7 ve Note 8 için MIUI 12 durduruldu

Xiaomi, iki farklı nedenden dolayı Redmi Note 7 ve Redmi Note 8 için MIUI 12 geliştirmesini askıya aldı.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini artık MIUI 12 sürümüne bırakıyor.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelen MIUI 12, kararlı beta sürüm olarak Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro modelleri için kullanıma sunmuştu.

Ardından Xiaomi; Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro için güncellemeyi askıya aldığını açıklamıştı.

REDMI NOTE 7 VE NOTE 8 İÇİN MIUI 12 DURDURULDU

Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini önümüzdeki haftalarda daha fazla model için yayınlayacak. Ancak Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 sahiplerinin bir süre beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

Mi forumlarından elde edilen resmi bilgilere göre Xiaomi, bu telefonlar için MIUI 12 geliştirmesini durdurdu. Çinli şirketin güncellemeyi neden durdurduğuna gelecek olursak, Redmi Note 8 gelecek haftalarda Android 10 güncellemesine kavuşacak. Bu nedenle şirket, MIUI 12'den ziyade Android 10'a odaklanacak.

Redmi Note 7'nin yapısında ise MIUI 12 ile ilgili bazı performans sorunları ortaya çıktı.

Önümüzdeki haftalarda her iki telefonun da Android 10 güncellemesini alması bekleniyor. Ancak bu güncelleme, MIUI 12 ile değil MIUI 11 ile gelecek.

Yukarıdaki telefonlara ek olarak, ikinci etapta güncellemeyi alacak modeller şu şekilde: