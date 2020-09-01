Redmi Note 8 için MIUI 12 güncellemesi yine ertelendi

Redmi Note 8 için MIUI 12 güncellemesi yine ertelendi

Redmi Note 8'in, MIUI 12 ve Android 10 güncellemesini ağustos ayında alacağı söyleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve güncelleme ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzünün yerini, artık MIUI 12 sürümü alıyor.

Birçok yeni özellikle birlikte gelen MIUI 12; ağustos ayında bazı Xiaomi modelleri için yayınlanacaktı. Ancak bu modellerden biri olan Redmi Note 8'e söz konusu güncelleme hiçbir zaman gelmedi.

Piyasaya sürüldükten 1 yıl sonra, hala Android 9 Pie ve MIUI 11 sürümüne takılı kalan Redmi Note 8 kullanıcıları güncellemenin ne zaman geleceğini henüz bilmiyor.

Mi Max 3 , Mi 8 SE ve Redmi K20 gibi modellerinde kararlılık sorunları yaşadığı için MIUI 12 güncellemesini ertelemek zorunda kalan Xiaomi, benzer bir durumu da Redmi Note 8 modellerine uygulamış gibi görünüyor.





Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12'nin telefonunuza gelip gelmediğini öğrenmek için Ayarlar bölümünden yazılım güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.