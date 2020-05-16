Redmi Note 9 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi, merakla beklenen telefonu Redmi Note 9 Pro'nun ülkemizdeki satış fiyatını açıkladı.

Xiaomi'nin dünya genelinde oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro, artık yerini Redmi Note 9 Pro serine bıraktı. Xiaomi, mart ayında düzenlediği etkinlikte Redmi Note 9 Pro ve Pro Max olmak üzere iki yeni model tanıtmıştı.

Özelikle yüksek batarya kapasitelesiyle dikkat çeken Redmi Note 9 Pro'nun ülkemizde satılacağı fiyat belli oldu. Telefonun fiyatına geçmeden önce, özelliklerine kısa bir göz atalım.

REDMI NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ

6,67 inç büyüklüğünde FullHD+ ekrana sahip Redmi Note 9 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor.

64MP + 8MP + 5MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip telefonun ön kısmında ise 16MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Redmi Note 9 Pro, 6GB RAM ve 64GB/128 GB depolama seçenekleriyle ülkemize giriş yapacak. 5020mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesiyle satışa çıkacak telefonda, Android 10 işletim sistemi yer alacak.

Telefonda bulunan 33W hızlı şarj desteği, telefonun 30 dakikada yüzde 57'ye kadar şarj dolmasını sağlayacak.





REDMI NOTE 9 PRO TÜRKİYE FİYATI

6 GB RAM + 64 GB depolama sürümü - 3 bin 299 TL

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü - 3 bin 599 TL