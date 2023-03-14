Redmi Note 9 Pro'ya MIUI 14 güncellemesi geliyor Redmi Note 9 Pro için MIUI 14 güncellemesi, Android 12 tabanlı olarak yayınlanacak. İşte detaylar.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.

MIUI 14, Redmi Note 9 Pro modeline geliyor

Redmi Note 9 Pro için MIUI 14 güncellemesi, Android 12 tabanlı olarak yakında yayınlanacak.

V14.0.1.0.SJZMIXM yapı numarası ile gelen güncelleme, bazı özelliklerden yoksun olarak gelebilir. Çünkü Xiaomi'nin, Android sürümünü güncellemeyeceği söyleniyor.

Gelen bilgilere göre, Android 12 tabanlı MIUI 14 güncellemesi, bu ay bitmeden kullanıcılara sunulacak.