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    Redmi Note 9'un Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

    Xiaomi Türkiye, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu Redmi Note 9'un fiyatını ve çıkış tarihini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 17:51
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    Redmi Note 9'un Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

    Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note serisine yeni bir telefon daha ekleniyor.

    Çinli şirket, bugün düzenlediği bir etkinlikte fiyat/performans telefonu Redmi Note 9'un tanıtımını gerçekleştirdi.

    Daha önce Çin'de tanıtılan telefonun, ülkemizdeki satış tarihi ve fiyatı da belli oldu.

    Gelin Redmi Note 9'un özelliklerine ve fiyatına daha yakından bakalım.

    redmi

    REDMI NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

    Redmi Note 9, 6.53 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 çözünürlüğünde FHD+ LCD ekrana sahip.

    Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan telefonda, ayrıca 3GB ve 4GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Ayrıca depolama kısmında da 64GB / 128GB seçenekler karşımıza çıkıyor.

    48MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9'un ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera yer alıyor..

    Son olarak 18W hızlı şarjl destekli 5.020 mAh bataryaya sahip Redmi Note 9, bu ay içerisinde ülkemizde satışa çıkacak.

    redmi

    REDMI NOTE 9 TÜRKİYE FİYATI

    • 3 GB RAM + 64 GB depolama: 2 bin 999 TL
    • 4 GB RAM + 128 GB depolama: 3 bin 199 TL

    Instagram: @eshteknoloji

     

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