Redmi Note serisi satışları 200 milyonu geçti

Xiaomi, Redmi Note serisi akıllı telefonlarının dünya genelinde 200 milyon satış rakamını geride bıraktığını açıkladı.

Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamlarına ulaştığı popüler alt markası Redmi, özellikle Note serisindeki modelleriyle büyük bir başarıya imza attı.

Xiaomi, bugüne kadar 200 milyondan fazla Redmi Note akıllı telefon sevkiyatı yaptığını resmi olarak duyurdu.

Şirket, geçtiğimiz yıl kasım ayında Redmi Note serisinin 140 milyon satış rakamına ulaştığını açıklamıştı.

BAŞARININ SIRRI UYGUN FİYAT

Xiaomi, aradan geçen altı aylık süre zarfında 60 milyon Redmi Note akıllı telefon daha satmayı başardı. Şirketin başarısındaki en önemli etken ise telefonların uygun fiyatlı olarak satışa sunulması.

Redmi Note serisindeki ilk akıllı telefonunu 2014 yılında satışa çıkaran Xiaomi, Redmi Note 10 modellerini geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirmişti.





