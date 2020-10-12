Redmi’nin ilk 108 megapiksel kameralı telefonu: Redmi Note 10 Pro

Xiaomi'nin bu ay içerisinde tanıtmayı planladığı Redmi Note 10 Pro, 108MP kameraya sahip ilk Redmi modeli olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Bununla birlikte, Redmi markası adı altında piyasaya sürülecek ilk 108 megapiksel kameralı telefon, geçtiğimiz günlerde Xiaomi tarafından onaylanmıştı.

REDMI NOTE 10 PRO, 108 MP KAMERA İLE GELECEK

Çinli şirket, bu ay içerisinde Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro modellerini tanıtacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 750G işlemcisinden alacak Redmi Note 10 Pro, 108 MP kamerayla gelecek.

EN UYGUN 108 MP KAMERALI TELEFON OLACAK

Redmi Note 10 Pro'nun model numarasının M2007J17C, kod adının ise Gaauguin olduğu söyleniyor. Ayrıca bu modelin, Xiaomi markasının en uygun fiyatlı 108 megapiksellik kameraya sahip telefonu olacağı belirtiliyor.

Bu arada Xiaomi'nin, daha önce 108 megapiksel kameralı 3 telefon çıkardığını belirtelim.

Çinli üretici; Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi CC9 Pro modellerinde rakip firma Samsung'la ortaklaşa geliştirdiği 108 megapiksellik görüntü sensörüne yer vermişti.

Serinin diğer telefonu Redmi Note 10'un ise MediaTek Dimensity 720 işlemciye ve 48 MP kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

REDMI NOTE 10 PRO FİYAT

Xiaomi, Redmi Note 10 Pro hakkında henüz bir fiyat bilgisi paylaşmadı. Ancak gelen bilgiler, telefonun 190-220 dolar arasında bie fiyatla satışa çıkacağını gösteriyor.