Redmi’nin ilk 108 megapiksel kameralı telefonu yakında geliyor

108 megapiksel ana kameraya sahip telefonunu satışa sunmaya hazırlanan Redmi, yeni modelin en ucuz 108 megapiksel kameralı Xiaomi telefonu olacağını iddia ediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Bununla birlikte, Redmi markası adı altında piyasaya sürülecek ilk 108 megapiksel kameralı telefon, Xiaomi tarafından onaylandı.

EN UYGUN 108 MP KAMERALI TELEFON OLACAK İDDİASI

Söz konusu telefonun model numarasının M2007J17C, kod adının ise Gaauguin olduğu söyleniyor. Ayrıca bu modelin, Xiaomi markasının en uygun fiyatlı 108 megapiksellik kameraya sahip telefonu olacağı söyleniyor.

Redmi, daha uygun fiyatlı telefonlar çıkardığı için cihazın bu markayla ilişkilendirmesi son derece mantıklı. Bu arada Xiaomi'nin, daha önce 108 megapiksel kameralı 3 telefon çıkardığını belirtelim.

Çinli üretici; Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi CC9 Pro modellerinde rakip firma Samsung'la ortaklaşa geliştirdiği 108 megapiksellik görüntü sensörüne yer vermişti.