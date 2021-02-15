Rekabet Kurumu, WhatsApp kararının gerekçesini açıkladı

Rekabet Kurumu, yeni gizlilik sözleşmesiyle tartışmaların odağında yer alan WhatsApp'a açmış olduğu soruşturma ile ilgili verdiği kararın gerekçesini yayınladı.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin, 15 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurumu harekete geçmiş ve uygulama hakkında soruşturma açmıştı.

KARARIN GEREKÇESİ YAYINLANDI

Aldığı kararla, WhatsApp ve Facebook arasındaki veri paylaşımı zorunluluğunu durduran Rekabet Kurumu, kararın gerekçesini açıkladı.

Kurumun WhatsApp ve Facebook hakkında yürüttüğü soruşturma için paylaştığı karar metninde, şu ifadeler yer aldı:

“Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”





Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan ve oy birliği ile alındığı aktarılan kararda, söz konusu verilerin Facebook’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının, 4054 sayılı kanun kapsamında yol açtığı endişelere de yer verildi.

Son olarak, WhatsApp sözleşmesinin kabulüyle ilgili son tarih olan 15 Mayıs yaklaşırken, şirketin bu konuda henüz geri adım atmadığını hatırlatalım.