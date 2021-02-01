Rekabet Kurumu’ndan Philips’e soruşturma

Rekabet Kurumu, Philips'in yetkili satıcılarının Philips ürünlerinin internetten satışını kısıtlamak ve yeniden fiyat belirlemek konusunda adil rekabeti ihlal edip etmediğini inceleyecek.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Philips Ticaret AŞ'nin, yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle ilgili mevzuatı ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurumu, bulguları ciddi ve yeterli bularak ilgili mevzuatın ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açmaya karar verdi.

SORUŞTURMA, İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılanların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Bu nedenle açılan soruşturmanın önümüzdeki süreçte bir karara bağlanması bekleniyor.