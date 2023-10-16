Reklam engelleyici kullanan yandı: YouTube artık izin vermiyor! YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım attı ve bu tür uzantıları engellemeye başladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları rahatsız eden reklamlara sahip.

Video izleme deneyimini düşüren bu reklamlardan kurtulmak için YouTube Premium'a abone olmanız gerekiyor.

Ancak birçok kullanıcı, reklam engelleme eklentileri kullanarak reklamları devre dışı bırakabiliyor.

YouTube'dan reklam engelleyicilere engel

YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım attı ve artık eklentileri engellemeye başladı.

Bazı reklam engelleyicilerde video izlemeye izin vermeyen YouTube, bazı reklam engelleyicilerde ise 3-4 videoya kadar izin veriyor. Bazı kullanıcılar ise böyle bir hata almadıklarını belirtiyor.

YouTube'un bu konudaki çalışmalarını artırdığı ve bu yöntemi çok daha çalışır hale getirmek istediği biliniyor.

Bildirim alan kullanıcılardan bir tercih yapmaları istenecek. Ad-blocker'ı devre dışı bırakmayan kullanıcıların ise video izlemesi engelleniyor.

İki seçenek var

Ayrıca şirket bildirimin altında, "YouTube reklamlarına izin ver" ya da "YouTube Premium'u dene" gibi iki seçenek sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda test aşamasına giren bu özellik, artık yavaş yavaş kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı.

Amaç kaybedilen aboneleri geri kazanmak

YouTube, ödeme yapmayan izleyicileri, reklamları tamamen yasaklayan ve izleyicilerin videoları kesintisiz olarak izlemesine olanak tanıyan Premium hizmetine olan ilgiyi artırmaya çalışıyor.

Son zamanlarda ABD'de aylık 11,99 dolardan 13,99 dolara yükselen YouTube Premium hizmeti, birçok kullanıcının aboneliği iptal etmesine neden olmuştu.