Reklamsız Instagram ve Facebook için abonelik dönemi resmen başladı Meta, bir süredir iddia kapsamında olan ücretli abonelik sistemini resmen duyurdu. Şirket, aynı zamanda abonelik paketlerinin fiyatlarını da açıkladı.

ensonhaber.com

Meta ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir, veri gizliliği ve reklamlar konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Bu nedenle Meta’nın, Facebook ve Instagram’da kullanıcılara reklam göstermeyen ücretli abonelik hizmeti başlatmayı düşündüğünü daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Meta resmen açıkladı

Meta, bir süredir iddia kapsamında olan ücretli abonelik sistemini resmen duyurdu. Kullanıcılar artık, belirli bir ücret karşılığında Facebook ve Instagram'ı reklamsız kullanabilecek.

Meta'nın açıklamasına göre isteğe bağlı özellik, şimdilik sadece Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabilecek.

Ücretli abonelik fiyatları

Reklamsız paketlerin fiyatları, nereden satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bunun nedeni, Apple ve Google'ın mobil satın alımlarda komisyon alması.

Masaüstü sitesinden reklamsız pakete abone olmak isteyen kullanıcılar, aylık 9,99 dolar ödeyecek.

Aynı paket mobil uygulamalardan satın alındığında ise kullanıcılar 12,99 euro ödemek zorunda kalacak.

Yukarıdaki fiyatlar, Facebook ve Instagram'da tek bir hesap için geçerli olacak. Eğer reklamsız paketinize ikinci bir kullanıcı eklemek isterseniz, bunun için ekstra 8 euro daha vermeniz gerekecek.

Facebook ve Instagram, şimdi olduğu gibi ücretsiz kalmaya devam edecek. Ücret ödemeyen kullanıcılar, platformlarda reklam görmeye devam edecekler.

Ne olmuştu

Temmuz ayında, Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Meta'nın kullanıcılar hakkında açık rıza almadığı sürece; Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarından toplanan verileri birleştirmesini fiilen yasakladı.

Ocak ayında şirket, kullanıcıları Facebook'u kullanmanın bir koşulu olarak kişiselleştirilmiş reklamları kabul etmeye zorladığı için İrlandalı düzenleyiciler tarafından 390 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

AB yasası kapsamında Meta, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş reklamlarla Avrupa'da 13-17 yaş arası gençleri hedeflemesini engellemek zorunda kaldı.

Mayıs ayında şirket, reklam teknolojisini geliştirmek amacıyla Avrupa vatandaşlarına ilişkin verileri ABD sunucularına geri göndererek gizlilik yasalarını ihlal ettiği için 1,2 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

Meta, Facebook veya Instagram'ın ücretli reklamsız sürümünün, bazı Avrupalı ​​düzenleyicilerin endişelerini hafifletebileceğine inanıyor.