Reklamsız Instagram ve Facebook'un aylık ücretleri ortaya çıktı Meta, Avrupa'daki Instagram ve Facebook kullanıcıları için reklamsız bir aylık abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Şimdi de söz konusu paketin ücretleri belli oldu.

ensonhaber.com

Meta ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir veri gizliliği ve reklamlar konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Bu nedenle Meta’nın, Facebook ve Instagram’da kullanıcılara reklam göstermeyen ücretli abonelik hizmeti başlatmayı düşündüğünü daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Ücretli paketin fiyatı ortaya çıktı

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Meta, plan kapsamında masaüstü kullanıcılardan Facebook veya Instagram hesabı için ayda yaklaşık 10 euro ve her ek bağlantılı hesap için yaklaşık 6 euro ücret alacak.

Mobil cihazlarda fiyat ayda yaklaşık 13 euroya çıkacak. Çünkü Meta, Apple ve Google'ın uygulama mağazaları tarafından uygulama içi ödemelerden alınan komisyonları da hesaba katacak.

Uygulamayı ücretsiz olarak kullanmaya devam eden kullanıcılar ise reklam görmeye devam edecek.

Ne olmuştu

Temmuz ayında, Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Meta'nın kullanıcılar hakkında açık rıza almadığı sürece; Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarından toplanan verileri birleştirmesini fiilen yasakladı.

Ocak ayında şirket, kullanıcıları Facebook'u kullanmanın bir koşulu olarak kişiselleştirilmiş reklamları kabul etmeye zorladığı için İrlandalı düzenleyiciler tarafından 390 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

AB yasası kapsamında Meta, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş reklamlarla Avrupa'da 13-17 yaş arası gençleri hedeflemesini engellemek zorunda kaldı.

Mayıs ayında şirket, reklam teknolojisini geliştirmek amacıyla Avrupa vatandaşlarına ilişkin verileri ABD sunucularına geri göndererek gizlilik yasalarını ihlal ettiği için 1,2 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

Meta, Facebook veya Instagram'ın ücretli reklamsız sürümünün, bazı Avrupalı ​​düzenleyicilerin endişelerini hafifletebileceğine inanıyor.

AB, şirketleri sıkıştırıyor

Gelecek yıl, AB'nin teknoloji odaklı başka bir yasası olan Dijital Piyasalar Yasası yürürlüğe girecek.

Bu, büyük teknoloji platformlarını rekabeti teşvik etmek için belirli iş uygulamalarını değiştirmeye zorlayacak ve geniş kapsamlı etkilere sahip olacak.

Örneğin Apple, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların ilk kez iPhone ve iPad'lerinde App Store'a alternatif mağaza kullanmalarına izin verecek.