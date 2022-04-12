Renk değiştirebilen Vivo V23 5G Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Ülkemizde yerli üretim yapan akıllı telefon markalarından biri olan Vivo, renk değiştirebilen Vivo V23 5G modelini Türkiye pazarına getirdi. Telefonun özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran ve ülkemizde de üretim yapan Vivo, yeni bir modelini daha ülkemizde satışa sundu.

Şirketin renk değiştirebilen modeli Vivo V23 5G, bugün düzenlenen lansmanla birlikte resmen ülkemize giriş yaptı.

Adından da anlaşılacağı gibi 5G bağlantı desteğiyle gelen telefon, sahip olduğu üstün özelliklerle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Telefonun tasarımına ve özelliklerine yakından baktığımız inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

VIVO V23 5G KUTU AÇILIŞI VE İNCELEME - VİDEO









Vivo V23 5G neler sunuyor

6,44 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 çözünürlüğünde 90 Hz AMOLED gibi oldukça kaliteli bir ekranla gelen Vivo V23 5G, gücünü MediaTek Dimensity 920 işlemcisinden alıyor.

Dimensity 920, Arm Cortex-A78 CPU frekanslarını 2,5 GHz'e çıkararak daha hızlı uygulama yanıtı, oyunlarda daha yüksek FPS ve daha iyi bağlantılı deneyimleri için harika bir performans sergiliyor.

Örneğin Dimensity 920, Dimensity 900'e göre yüzde 9'a kadar daha hızlı oyun performansı sunuyor.

12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneğiyle ülkemize giriş yapan Vivo V23 5G; 64 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kamera ile karşımıza çıkıyor. Telefonun arka kamerasıyla 4K 30 FPS videolar çekmek de mümkün.

Telefonun ön kısmında ise ekran çentiğine yerleştirilmiş ve daha önce pek görmeye alışık olmadığımız 50MP + 8MP olmak üzere çift kamera yer alıyor.

44W hızlı şarj ile geliyor

Vivo V23 5G, özellikle şarj süresi ve batarya konusunda da kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor. Kutudan çıkan 44W hızlı şarj cihazı, telefonun 4200 mAh bataryasını yaklaşık 1 saatte tam şarj edebiliyor.

Renk değiştirebilen arka tasarım

Vivo V23 5G modelinin özel olarak geliştirilen Florit AG (Yansıma engelleyici) özelliğine sahip arka cam yüzeyi, güneş ışığında da bulunan ultraviyole ışığa maruz kaldığında renk değiştirebiliyor. (Sunshine Gold renk seçeneğinde.)

Vivo V23 5G Türkiye fiyatı

Son olarak Android 12 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Vivo V23 5G, 13 bin 999 TL'lik fiyatıyla ülkemizde satışa sunuldu. Aynı zamanda ön siparişe özel TWS 2 kulaklık da hediye ediliyor.