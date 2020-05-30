Renkleri beynin hangi bölgesinin algıladığı keşfedildi

Bilim insanları, renkleri gördüğümüz şekilde kodlayan beynimizin farklı bölgelerini tanımladı.

Renklerin doğaya özgü olmadığı, ışığın beyinde işlenme biçimine bağlı olduğu zaten daha önce de biliniyordu.

Ancak farklı üniversitelerden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, gördüğümüz renkleri beynimizde kodlayan farklı bölgeler tespit edildi.

Bilimsel araştırmalar sayesinde uzun zamandır, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi gibi farklı renklerin doğaya özgü olmadığının, beynimizin ışığı işleme biçiminin bir parçası olduğunun bilindiği belirtildi.

Renk ve parlaklık algısı üzerinde çalışmalar yürüten Prof. Steven Shevell, “Bunun görsel yolun neresinde gerçekleştiğini göstermeyi başardık. Bu tıpkı, fiziksel dünyanın zihin dünyamızdaki sinirsel yansımalara neden olan sinirsel devreleri gösteren bir yol haritası gibi.” dedi.

Beyin taramalarını ve yeni bir tekniği kullanan araştırmanın yazarları, birincil görme korteksinin, deneyimlediğimiz renkleri tam olarak yansıtmadığını keşfetti. Öte yandan, görsel yolun üst kısımlarının aslında gördüğümüz renk tonlarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, üst görsel korteksteki faaliyetin araştırmada yer alan gözlemcilerin gördüğü renklerle eşleştiğini buldu.

Bu çalışmanın fiziksel olarak ışığın göze girmesiyle, renk olarak görme algısına ilişkin deneyime geçişin açıklanmasında önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, yeni bulguların görme sürecinin farklı alanlarının renk algısına geçişte oynadığı rolün belirlenmesinde önemli olanaklar sağlayacağını düşünüyor.

Shevell, “Geçişin nasıl gerçekleştirdiğini göstermeyi başaramadık. Sadece bunun meydana geldiğini gösterdik. Bunun nasıl oluştuğunu anlamak istiyoruz.” dedi.